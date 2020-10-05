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21:46 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» восьмой раз подряд дома победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

ТАСС, 5 октября. Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 5408 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (5-я и 60-я минуты), Джастин Азеведо (43) и Артем Галимов (46). У проигравших отличился Алексей Пустозеров (24).

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Континентальная Хоккейная Лига

В понедельник стало известно, что несколько игроков и представителей тренерского штаба «Ак Барса» имеют симптомы ОРВИ, в связи с чем они были изолированы до получения результатов тестирования на коронавирус. Матч с «Салаватом Юлаевым» пропускали игроки основной команды Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн.

Ак Барс (Казань)

«Ак Барс» победил в восьмой домашней игре против «Салавата Юлаева» подряд. Казанский клуб прервал серию из трех поражений в КХЛ и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 13 матчах. «Салават Юлаев» имеет в активе 18 очков после 14 встреч.

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Салават Юлаев (Уфа)

В следующем туре подопечные Дмитрия Квартальнова 8 октября на выезде сыграет с подольским «Витязем». «Салават Юлаев» в этот же день на домашней площадке примет новосибирскую «Сибирь».

Металлург (Магнитогорск)
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В другом матче магнитогорский «Металлург» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1.

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