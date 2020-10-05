«Ак Барс» восьмой раз подряд дома победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (5-я и 60-я минуты), Джастин Азеведо (43) и Артем Галимов (46). У проигравших отличился Алексей Пустозеров (24).

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Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире

В понедельник стало известно, что несколько игроков и представителей тренерского штаба «Ак Барса» имеют симптомы ОРВИ, в связи с чем они были изолированы до получения результатов тестирования на коронавирус. Матч с «Салаватом Юлаевым» пропускали игроки основной команды Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн.

Ак Барс (Казань) Все о команде

«Ак Барс» победил в восьмой домашней игре против «Салавата Юлаева» подряд. Казанский клуб прервал серию из трех поражений в КХЛ и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 13 матчах. «Салават Юлаев» имеет в активе 18 очков после 14 встреч.

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Салават Юлаев (Уфа) Все о команде

В следующем туре подопечные Дмитрия Квартальнова 8 октября на выезде сыграет с подольским «Витязем». «Салават Юлаев» в этот же день на домашней площадке примет новосибирскую «Сибирь».

Металлург (Магнитогорск) Все о команде

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ed1a79eb352f15da527aca14e5dadbc5_hd/2_7035646460/b401568e13e927388105e8e277b15576/4757597491?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.