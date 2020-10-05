«Ак Барс» восьмой раз подряд дома победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Стефан Да Коста (5-я и 60-я минуты), Джастин Азеведо (43) и Артем Галимов (46). У проигравших отличился Алексей Пустозеров (24).
В понедельник стало известно, что несколько игроков и представителей тренерского штаба «Ак Барса» имеют симптомы ОРВИ, в связи с чем они были изолированы до получения результатов тестирования на коронавирус. Матч с «Салаватом Юлаевым» пропускали игроки основной команды Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн.
«Ак Барс» победил в восьмой домашней игре против «Салавата Юлаева» подряд. Казанский клуб прервал серию из трех поражений в КХЛ и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 13 матчах. «Салават Юлаев» имеет в активе 18 очков после 14 встреч.
В следующем туре подопечные Дмитрия Квартальнова 8 октября на выезде сыграет с подольским «Витязем». «Салават Юлаев» в этот же день на домашней площадке примет новосибирскую «Сибирь».
В другом матче магнитогорский «Металлург» на выезде победил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1.