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22:11 (мск), источник: ТАСС

Квартальнов: Ряд игроков «Ак Барса», возможно, пропустят следующий матч команды в КХЛ

ТАСС, 5 октября. Ряд игроков «Ак Барса», не принимавших участия в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Салаватом Юлаевым», скорее всего, пропустят следующую игру команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

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Источник: РИА "Новости"

Матч с «Салаватом Юлаевым» (4:1) пропускали игроки основной команды Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн. До игры стало известно, что несколько игроков и представителей тренерского штаба «Ак Барса» имеют симптомы ОРВИ, в связи с чем они были изолированы до получения результатов тестирования на коронавирус.

«Следующую игру, скорее всего, они пропустят. Что будет дальше, посмотрим», — сказал Квартальнов.

Тренер также прокомментировал информацию о возможном обмене вернувшегося из Северной Америки форварда Александра Хованова и нападающего Александра Бурмистрова, которым будто бы недоволен тренерский штаб. «Об обмене спросите у Хованова. Это вас надо спросить, откуда все берется», — подчеркнул он.

Следующие два матча «Ак Барс» проведет на выезде — с «Витязем» 8 октября и «Нефтехимиком» 10 октября.

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