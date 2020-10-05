Квартальнов: Ряд игроков «Ак Барса», возможно, пропустят следующий матч команды в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Матч с «Салаватом Юлаевым» (4:1) пропускали игроки основной команды Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Альберт Яруллин, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн. До игры стало известно, что несколько игроков и представителей тренерского штаба «Ак Барса» имеют симптомы ОРВИ, в связи с чем они были изолированы до получения результатов тестирования на коронавирус.

«Следующую игру, скорее всего, они пропустят. Что будет дальше, посмотрим», — сказал Квартальнов.

Тренер также прокомментировал информацию о возможном обмене вернувшегося из Северной Америки форварда Александра Хованова и нападающего Александра Бурмистрова, которым будто бы недоволен тренерский штаб. «Об обмене спросите у Хованова. Это вас надо спросить, откуда все берется», — подчеркнул он.