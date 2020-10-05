«Сочи» обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» обыграли дома рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Сочи» обыграли дома рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Сочи на льду «Большого», завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).
У победителей отличились Дмитрий Колготин (7-я минута), Даниил Мироманов (38), Сергей Шмелев (46) и Игорь Руденков (57). У гостей шайбы забросили Мэтью Майоне (41) и Мартиньш Дзиеркалс (47).