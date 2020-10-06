«Барыс» понес потери в победном матче со СКА

Источник: РИА "Новости"

Получивший травму в победном матче КХЛ против питерского СКА нападающий «Барыса» Павел Акользин не сможет помочь своей команде в выездной игре против «Автомобилиста» из Екатеринбурга, сообщает Bestnews.kz.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Как сообщила пресс-служба казахстанской команды, Акользин не будет включен в заявку команды на матч.

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Напомним, что в победном матче против СКА (3:2 после буллитов) Акользин стал автором голевой передачи, но затем получил повреждение и не смог доиграть встречу.