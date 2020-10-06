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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» понес потери в победном матче со СКА

Один из нападающих не поможет команде в матче против «Автомобилиста».

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Источник: РИА "Новости"

Получивший травму в победном матче КХЛ против питерского СКА нападающий «Барыса» Павел Акользин не сможет помочь своей команде в выездной игре против «Автомобилиста» из Екатеринбурга, сообщает Bestnews.kz.

Барыс (Нур-Султан)

Как сообщила пресс-служба казахстанской команды, Акользин не будет включен в заявку команды на матч.

СКА (Санкт-Петербург)

Напомним, что в победном матче против СКА (3:2 после буллитов) Акользин стал автором голевой передачи, но затем получил повреждение и не смог доиграть встречу.

Матч против «Автомобилиста» пройдет 7 октября.

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