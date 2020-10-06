«Барыс» назвал состав на первый гостевой матч КХЛ после карантина
Команда недавно переболела коронавирусом.
Команда недавно переболела коронавирусом.
Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправляются в Екатеринбург для гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте клуба.
Завтра, 7 октября, казахстанская команда сыграет с «Автомобилистом». Эта встреча станет первой выездной после карантина, который пришлось отбывать
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Йони Ортио;.
Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Виктор Сведберг, Егор Шалапов;.
Нападающие: Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Матч начнется в 20:00 по времени
Напомним, после двухнедельной паузы «Барыс» вернулся на лед в воскресенье, 5 октября, победив на своем льду питерский СКА.