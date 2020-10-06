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13:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на первый гостевой матч КХЛ после карантина

Команда недавно переболела коронавирусом.

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Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправляются в Екатеринбург для гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте клуба.

Барыс (Нур-Султан)

Завтра, 7 октября, казахстанская команда сыграет с «Автомобилистом». Эта встреча станет первой выездной после карантина, который пришлось отбывать из-за 19-ти случаев заражения в команде коронавирусом.

Автомобилист (Екатеринбург)

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Йони Ортио;.

Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Виктор Сведберг, Егор Шалапов;.

Нападающие: Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Матч начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажут телеканалы Qazsport и КХЛ-ТВ.

Напомним, после двухнедельной паузы «Барыс» вернулся на лед в воскресенье, 5 октября, победив на своем льду питерский СКА.

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