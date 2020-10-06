«Амур» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» на своем льду обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). На шайбу Данила Воеводина (3-я минута) хозяева ответили точными бросками Кирилла Рассказова (7) и Владимира Бутузова (50).
«Амур», прервавший серию из трех поражений, в следующем матче примет череповецкую «Северсталь» 8 октября. «Торпедо» 12 октября сыграет дома с новосибирской «Сибирью».