Для плей-офф этого мало. «Барыс» с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает
Это плохой сигнал перед Кубком Гагарина.
Это плохой сигнал перед Кубком Гагарина.
ХК «Барыс» в пяти матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) открывал счет первым, но выиграл из них в основное время всего две встречи. Подробнее об очках, упущенных командой Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.
В семи матчах нынешней «регулярки» казахстанская команда набрала девять очков и пока имеет шансы на выход в
Матчи «Барыса» в новом сезоне КХЛ.
1. «Динамо» Рига — «Барыс» — 2:3. Первый гол и победа.
2. «Динамо» Минск — «Барыс» — 5:4 ОТ. Отыгрались с 0:3.
3. ЦСКА — «Барыс» — 3:1. Поражение без первого гола.
4. «Барыс» — Куньлунь — 3:2. Первый гол и победа.
5. «Барыс» — «Динамо» Москва — 4:5 ОТ. Первый гол и поражение в овертайме.
6. «Барыс» — ЦСКА — 1:2 Б. Первый гол и поражение по буллитам.
7. «Барыс» — СКА — 3:2 Б. Первый гол и победа по буллитам.
Таким образом, только в двух играх КХЛ казахстанская команда не получала преимущество после первого гола, но смогла набрать одно очко.
В других матчах «Барыс», если забивал первым, то за 60 минут основного времени не проигрывал. Есть и другой момент — у подопечных Михайлиса вместе с ЦСКА наименьшее количество поражений в основное время (по одному).
Сколько было бы очков, если бы удалось удержать преимущество? 11 из 14 возможных. То есть всего на два очка больше, чем сейчас. «Барыс» цепляется за баллы в игре с каждым конкурентом, но выиграл всего три противостояния.
Для успешного продвижения в
Напомним, выступление в КХЛ «Барыс» продолжит в Екатеринбурге, где завтра, 7 октября, сыграет с «Автомобилистом». Подопечные Михайлиса занимают девятую строчку с девятью очками на «Востоке», а их российские конкуренты делят с 18 очками