Для плей-офф этого мало. «Барыс» с Михайлисом отлично начинает матчи, но потом их отдает

ХК «Барыс» в пяти матчах нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) открывал счет первым, но выиграл из них в основное время всего две встречи. Подробнее об очках, упущенных командой Юрия Михайлиса, в материале корреспондента Vesti.kz.

В семи матчах нынешней «регулярки» казахстанская команда набрала девять очков и пока имеет шансы на выход в плей-офф. «Барыс» практически не проигрывает стартовые периоды, но затем команда может «зажаться» и поделиться очками с соперниками. Возможно, что подопечным Михайлиса не хватает оптимальной физической формы и концентрации в концовках встреч.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

Матчи «Барыса» в новом сезоне КХЛ.

1. «Динамо» Рига — «Барыс» — 2:3. Первый гол и победа.

2. «Динамо» Минск — «Барыс» — 5:4 ОТ. Отыгрались с 0:3.

3. ЦСКА — «Барыс» — 3:1. Поражение без первого гола.

4. «Барыс» — Куньлунь — 3:2. Первый гол и победа.

5. «Барыс» — «Динамо» Москва — 4:5 ОТ. Первый гол и поражение в овертайме.

6. «Барыс» — ЦСКА — 1:2 Б. Первый гол и поражение по буллитам.

7. «Барыс» — СКА — 3:2 Б. Первый гол и победа по буллитам.

Таким образом, только в двух играх КХЛ казахстанская команда не получала преимущество после первого гола, но смогла набрать одно очко.

В других матчах «Барыс», если забивал первым, то за 60 минут основного времени не проигрывал. Есть и другой момент — у подопечных Михайлиса вместе с ЦСКА наименьшее количество поражений в основное время (по одному).

Сколько было бы очков, если бы удалось удержать преимущество? 11 из 14 возможных. То есть всего на два очка больше, чем сейчас. «Барыс» цепляется за баллы в игре с каждым конкурентом, но выиграл всего три противостояния.

Для успешного продвижения в плей-офф этого мало. Там важнее будет итоговый счет, а не временное превосходство, но этого пока нет.