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15:29 (мск), источник: ТАСС

Перенесенный матч КХЛ между ЦСКА и «Йокеритом» состоится 23 января

ТАСС, 6 октября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и финским «Йокеритом», ранее перенесенный из-за коронавируса, пройдет 23 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, которая должна была пройти 21 сентября в Москве, не состоялась в связи с тем, что хоккеисты «Йокерита» были помещены на карантин после матча регулярного чемпионата против «Нефтехимика» (6:0), прошедшего 9 сентября. В команде из Нижнекамска выявили семь случаев заражения коронавирусом, а игроки хельсинкского клуба попали в контактную группу. КХЛ была вынуждена перенести пять матчей команды.

«Йокерит» занимает шестое место в Западной конференции, проведя восемь матчей и набрав 11 очков. ЦСКА провел 12 матчей, набрав 21 очко, и занимает первое место на Западе.

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