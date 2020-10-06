Перенесенный матч КХЛ между ЦСКА и «Йокеритом» состоится 23 января
ТАСС, 6 октября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и финским «Йокеритом», ранее перенесенный
ТАСС, 6 октября. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и финским «Йокеритом», ранее перенесенный
Игра, которая должна была пройти 21 сентября в Москве, не состоялась в связи с тем, что хоккеисты «Йокерита» были помещены на карантин после матча регулярного чемпионата против «Нефтехимика» (6:0), прошедшего 9 сентября. В команде из Нижнекамска выявили семь случаев заражения коронавирусом, а игроки хельсинкского клуба попали в контактную группу. КХЛ была вынуждена перенести пять матчей команды.
«Йокерит» занимает шестое место в Западной конференции, проведя восемь матчей и набрав 11 очков. ЦСКА провел 12 матчей, набрав 21 очко, и занимает первое место на Западе.