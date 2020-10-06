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18:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Перенесенный матч КХЛ «Северсталь» — «Барыс» состоится 8 ноября

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Перенесенный из-за коронавируса матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между череповецкой «Северсталью» и казахстанским «Барысом» состоится 8 ноября, сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая планировалась 20 сентября, была перенесена на более поздний срок из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию у двенадцати членов команды и тренерского штаба «Барыса».

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