100 матчей без голов — это вообще нормально? Олимпийский чемпион Каблуков не забивает почти два года

Источник: РИА "Новости"

«Разрушители» — чрезвычайно важный элемент в построении любой команды. Природа с самых древних времен любит равновесие. Если она рождает что-то опасное или смертельное, то обязательно позаботится о создании противовеса, который поможет нейтрализовать эту опасность. Также и в хоккее. Если есть мастера, способные реализовать любой момент и принести своей команде победу, то есть и игроки, которые этих людей сдерживают и занимаются их нейтрализацией на площадке.

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Абсолютно во всех чемпионских командах есть грамотное разделение ролей: пока одни парни забивают голы и отдают передачи, другие — ложатся под шайбу, жестко действуют против лидеров соперника и «убивают» меньшинство. Но даже в таких звеньях больше ценятся универсалы, чем хоккеисты, которые способны выполнять исключительно сдерживающие функции. «Чеккер-лайн» «Тампы» в прошедшем розыгрыше Кубка Стэнли — яркий тому пример. Гудроу-Гурд-Колеман в каждом матче противостояли лидерам атак соперника и удачно сдерживали их натиск. Но при этом не забывали и про игру в чужой зоне, частенько помогая своей команде заброшенными шайбами. Многие эксперты после розыгрыша плей-офф сходились во мнении, что именно эта, номинально первая, тройка «Лайтнинг» сыграла решающую роль в завоевании Кубка.

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Разумеется, важнейшим фактором выступает система, которую проповедует тот или иной тренер. Многие игроки, попадая в команду с определенной схемой игры, стараются не выходить за ее рамки, даже если такая возможность им предоставляется регулярно. Но за этим неминуемо следует стагнация игрока и специализация такого хоккеиста на площадке становится слишком узкой. В такой капкан в определенный момент своей карьеры и угодил нападающий «Авангарда» Илья Каблуков, который в недавнем матче отметил своеобразный юбилей — 100 матчей без заброшенных шайб.

В этой связи важно выделить основные этапы в карьере игрока, чтобы понять, в какой момент произошли изменения в его игре, которые породили такую голевую засуху.

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«Атлант»

В мытищинский клуб Илья пришел в октябре 2010 года: именно в тот сезон, который по праву считается лучшим в истории «Атланта». Но тот год не стал звездным часом тогда еще перспективного центрального нападающего. Каблуков играл в среднем по десять минут за матч и набрал всего одно очко в 13 встречах. По-настоящему прорывным для него стал сезон-2012/13 под руководством Сергея Светлова. 51 матч, 16 (4+12) очков и изменение роли в команде: теперь Илья играл по 15 минут за матч и считался добротным двусторонним центром. Именно после того чемпионата на игрока обратили внимание в сборной России.

СКА

В армейском клубе Каблуков оказался в сезоне-2013/14 в результате обмена на выбор в четвертом раунде драфта 2014 года. В тот период казалось, что этот переход пойдет игроку только на пользу, но время рассудило иначе. В СКА Илья стал самым обычным ремесленником и занял прочное место в четвертом, сдерживающем звене питерского клуба.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

«Если в СКА ты не займешь свою нишу и не будешь выполнять хорошо свою работу, то ты надолго в этом клубе не задержишься. Придут другие ребята на твое место и займут твою нишу. На тот момент она была свободна — я ее взял и держал на протяжении семи лет», — спустя годы говорил Каблуков.

Илья хоть и остался в одном из сильнейших клубов страны на долгие годы, но это сыграло с ним злую шутку. Да, воспитанник московского «Вымпела» стал двукратным обладателем Кубка Гагарина и олимпийским чемпионом, но несколько лет как остановился в индивидуальном развитии. Если раньше Каблуков был способен протащить шайбу, вылезти на ворота или отметиться хитроумной передачей, то в СКА он просто стал форвардом оборонительного плана и главным специалистом по игре против лидеров соперника.

Сравнения с Ничушкиным

В последний раз олимпийский чемпион поражал ворота соперников почти два года назад: 14 декабря 2018 года. С тех пор Каблукова преследует голевая засуха.

«Сперва загонялся по этому поводу, а потом перестал обращать внимание, начал все это воспринимать в шутку. Я же не специально это делаю. Нет никаких обид. Знаете, я бы уже давно не считал эти матчи и не вспоминал о них, если бы вы, журналисты, мне об этом сами не напоминали. Конечно, хочется забить, а кому бы не хотелось? Ведь я нападающий. Поэтому буду стремиться как можно быстрее поразить чужие ворота», — говорил нападающий несколько месяцев назад.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин имел такие же проблемы параллельно с Каблуковым. Но игрок НХЛ избавился от них спустя 91 матч.

«Мы с Валерой общались, перекидывались парой слов на эту тему. С улыбкой восприняли все происходящее. Серия Валеры давно позади, моя тоже когда-нибудь закончится».

Авангард (Омск) Все о команде

«Авангард»

После перехода в клуб из Балашихи результативность Каблукова окончательно «обнулилась». 9 матчей, 0+0 и рекордно низкое для карьеры Ильи игровое время: по семь минут в среднем за матч. Эти цифры наглядно демонстрируют, насколько сильно зачах в армейском клубе игрок сборной России. У Ильи окончательно пропало чувство гола и уверенность в своих силах.

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 6, 10.10.2020, 18:00 Авангард - Сибирь -

Антирекорд

Нападающий «Авангарда» уже сравнялся с Данилой Губаревым, который не забивал на протяжении ста матчей подряд. В следующем матче против «Сибири» Каблуков рискует побить антирекорд лиги по безголевой серии среди нападающих за всю историю.

Среди всех действующих игроков, только трое хоккеистов имеют больше «сухих» матчей. Илья, конечно, вряд ли догонит Головкова и Катичева. Но Каблуков в отличие от них выходит в нападении, да и в сборной эти два защитника, в отличие от новобранца «ястребов», не выступали.

Трансфер Ильи в «Авангард» случился как нельзя кстати. Для бывшего нападающего армейцев это прекрасный шанс перезагрузить свою карьеру. Либо Каблуков вспомнит свою молодость и времена «Атланта», либо заставит забыть о своих настоящих возможностях.