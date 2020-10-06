«Северсталь» по буллитам обыграла «Сибирь» в матче КХЛ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» по буллитам обыграла новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» по буллитам обыграла новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Северстали», в составе которой дубль оформил Александр Петунин (11-я, 48-я минуты), победный буллит реализовал Егор Морозов.
У «Сибири» шайбы забросили Евгений Чесалин (31) и Александр Шаров (32).