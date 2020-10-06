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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Северсталь» по буллитам обыграла «Сибирь» в матче КХЛ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» по буллитам обыграла новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Северстали», в составе которой дубль оформил Александр Петунин (11-я, 48-я минуты), победный буллит реализовал Егор Морозов.

Сибирь (Новосибирск)
Во время загрузки произошла ошибка.

У «Сибири» шайбы забросили Евгений Чесалин (31) и Александр Шаров (32).

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Сибирь
2:3ОТ
0:1, 2:0, 0:1, 0:0
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