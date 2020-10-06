«Спартак» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ со счетом 1:7

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вели-Матти Савинайнен (12-я и 53-я минуты), Эли Толванен (13), Микко Лехтонен (27, 53), Брайан О'Нилл (37) и Джонатан Пудас (51). У красно-белых отличился Никита Пивцакин (46).

«Спартак» потерпел самое крупное поражение в КХЛ с 1 октября 2019 года, тогда красно-белые на своем льду уступили ЦСКА со счетом 3:9.

«Йокерит» одержал третью победу подряд и занимает пятую строчку таблицы Западной конференции, набрав в девяти встречах 13 очков. Московский клуб с девятью очками после 12 матчей идет девятым.

В следующем матче «Спартак» 8 октября примет ярославский «Локомотив», «Йокерит» на следующий день сыграет дома с рижским «Динамо».