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21:12 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл «Йокериту» в матче КХЛ со счетом 1:7

ТАСС, 6 октября. Московский «Спартак» уступил хельсинкскому «Йокериту» со счетом 1:7 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вели-Матти Савинайнен (12-я и 53-я минуты), Эли Толванен (13), Микко Лехтонен (27, 53), Брайан О'Нилл (37) и Джонатан Пудас (51). У красно-белых отличился Никита Пивцакин (46).

«Спартак» потерпел самое крупное поражение в КХЛ с 1 октября 2019 года, тогда красно-белые на своем льду уступили ЦСКА со счетом 3:9.

«Йокерит» одержал третью победу подряд и занимает пятую строчку таблицы Западной конференции, набрав в девяти встречах 13 очков. Московский клуб с девятью очками после 12 матчей идет девятым.

В следующем матче «Спартак» 8 октября примет ярославский «Локомотив», «Йокерит» на следующий день сыграет дома с рижским «Динамо».

В других матчах дня хабаровский «Амур» победил дома нижегородское «Торпедо» (2:1), череповецкая «Северсталь» обыграла в гостях по буллитам новосибирскую «Сибирь» (3:2).

Йокерит
7:1
2:0, 2:0, 3:1
Спартак
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