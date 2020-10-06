Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
05
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
20
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Спартак
71
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Северсталь
Б
23
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Торпедо НН
21
Хоккей. КХЛ
7.10
Автомобилист
Барыс
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
22:58 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Динамо» и одержал шестую подряд победу в КХЛ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. ЦСКА на своей площадке победил столичное «Динамо» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Шайбы на счету Михаила Науменкова (26-я минута) и Николая Голдобина (47).

Науменков в предыдущий раз отличался заброшенной шайбой в сезоне-2018/19 в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА (3 апреля; 1:3). Для тренера бело-голубых Владимира Крикунова этот матч стал 350-м в КХЛ.

ЦСКА одержал шестую победу подряд (рижскому «Динамо» было засчитано техническое поражение) и лидирует в таблице Западной конференции с 23 очками в 13 матчах. «Динамо» с 15 очками идет четвертым. В следующем матче армейцы 10 октября сыграют в Уфе с «Салаватом Юлаевым», бело-голубые в тот же день встретятся в гостях с ярославским «Локомотивом».

В параллельном матче железнодорожники обыграли в гостях подольский «Витязь» (5:0).

ЦСКА
2:0
0:0, 1:0, 1:0
ХК Динамо
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Реал» впервые за 40 лет никого не купил летом. Как это возможно
«Локомотив» объявил о переходе экс-форварда «Спартака»
Бразильский футболист перешел из «Спортинга» в «Зенит»
Стали известны финансовые потери «Барселоны» во время пандемии
«Спартак» проиграл в матче КХЛ со счетом 1:7
Шварцман впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь