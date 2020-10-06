ЦСКА обыграл «Динамо» и одержал шестую подряд победу в КХЛ

Науменков в предыдущий раз отличался заброшенной шайбой в сезоне-2018/19 в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА (3 апреля; 1:3). Для тренера бело-голубых Владимира Крикунова этот матч стал 350-м в КХЛ.

ЦСКА одержал шестую победу подряд (рижскому «Динамо» было засчитано техническое поражение) и лидирует в таблице Западной конференции с 23 очками в 13 матчах. «Динамо» с 15 очками идет четвертым. В следующем матче армейцы 10 октября сыграют в Уфе с «Салаватом Юлаевым», бело-голубые в тот же день встретятся в гостях с ярославским «Локомотивом».