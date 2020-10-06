«Локомотив» «всухую» обыграл «Витязь» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал крупную победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» одержал крупную победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Подольске завершилась со счетом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Денис Алексеев (3-я минута), Андре Петерссон (12), Николай Коваленко (42), Павел Красковский (56) и Владимир Ткачев (59). Вратарь «Локомотива» Эдвард Паскуале, проводивший дебютный матч за ярославский клуб, отразил все 29 бросков.
«Локомотив» в следующем матче 8 октября сыграет в гостях с московским «Спартаком», «Витязь» в тот же день примет казанский «Ак Барс».