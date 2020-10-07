Все еще коронавирус? Названа причина отсутствия двух нападающих в составе «Барыса»
Они не полетели на гостевой матч с «Автомобилистом».
Они не полетели на гостевой матч с «Автомобилистом».
ХК «Барыс» объяснил отсутствие в своем составе двух казахстанских нападающих — Павла Акользина и Алихана Асетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне обоих хоккеистов не оказалось среди тех, кто отправился на гостевой матч против «Автомобилиста» в Екатеринбург.
«В Екатеринбург с командой не прилетели Павел Акользин и Алихан Асетов. Первый проходит медицинские процедуры после небольшого столкновения в матче против СКА, второй завершает пребывание на карантине», — говорится на сайте клуба.
Напомним, матч «Автомобилист» — «Барыс» состоится сегодня, 7 октября, в 20:00 по времени