Все еще коронавирус? Названа причина отсутствия двух нападающих в составе «Барыса»

ХК «Барыс» объяснил отсутствие в своем составе двух казахстанских нападающих — Павла Акользина и Алихана Асетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне обоих хоккеистов не оказалось среди тех, кто отправился на гостевой матч против «Автомобилиста» в Екатеринбург.

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

«В Екатеринбург с командой не прилетели Павел Акользин и Алихан Асетов. Первый проходит медицинские процедуры после небольшого столкновения в матче против СКА, второй завершает пребывание на карантине», — говорится на сайте клуба.