Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:00
СКА
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
6.10
ЦСКА
ХК Динамо
20
Хоккей. КХЛ
6.10
Витязь
Локомотив
05
Все события
Фоторепортажи
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
11:25 (мск), источник: Vesti.kz

Все еще коронавирус? Названа причина отсутствия двух нападающих в составе «Барыса»

Они не полетели на гостевой матч с «Автомобилистом».

Наверх

ХК «Барыс» объяснил отсутствие в своем составе двух казахстанских нападающих — Павла Акользина и Алихана Асетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне обоих хоккеистов не оказалось среди тех, кто отправился на гостевой матч против «Автомобилиста» в Екатеринбург.

Барыс (Нур-Султан)

«В Екатеринбург с командой не прилетели Павел Акользин и Алихан Асетов. Первый проходит медицинские процедуры после небольшого столкновения в матче против СКА, второй завершает пребывание на карантине», — говорится на сайте клуба.

Напомним, матч «Автомобилист» — «Барыс» состоится сегодня, 7 октября, в 20:00 по времени Нур-Султана. Он станет вторым для команды и первым гостевым после выхода с карантина, который был связан с обнаружением 19 случаев заболевания COVID-19 в команде.

Читайте также
"Астана"? Мне было бы интересно". Кумыков - о предложениях из Казахстана и борьбе за титул КПЛ
Последние приготовления. Главные трансферы европейских клубов
«Торонто» выбрал российского форварда под 15-м номером на драфте
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадца под 1-м номером драфта НХЛ
«Готов был сесть в тюрьму»: Хабиб вспомнил победу над Конором
В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат
Воспитанник омского хоккея выбран под 21-м номером на драфте НХЛ
Агент Аскарова заявил, что игрок может не поехать в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь