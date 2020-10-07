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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» сформировало временный тренерский штаб на ближайшие матчи в КХЛ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступающее в КХЛ минское «Динамо» сформировало временный тренерский штаб на период изоляции главного тренера. Такая информация содержится на официальном сайте хоккейного клуба, сообщает БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

«На ближайших матчах “Динамо” Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогут присутствовать, так как находятся на самоизоляции как контакты первого уровня. В сегодняшней игре с “Сочи” руководить “зубрами” будет временный тренерский штаб, в который войдут Константин Кольцов (исполняющий обязанности главного тренера) и Дмитрий Астапенко, наставники “Динамо-Молодечно”. Отметим, что оба специалиста летом во время предсезонной подготовки работали вместе с динамовцами и хорошо знают систему игры, которую ставил Крэйг Вудкрофт и его штаб», — говорится в сообщении.

Динамо (Минск)

Как сообщалось, после прилета в Ригу на матч чемпионата КХЛ против местного «Динамо» в белорусской команде у ряда игроков и членов административно-тренерского штаба оказались положительные тесты на коронавирус. После возвращения из столицы Латвии все хоккеисты, тренеры и администраторы прошли очередное тестирование на COVID-19. У большей части команды тест дал отрицательный результат, у пяти человек — положительный, и они были изолированы.

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