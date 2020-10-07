Минское «Динамо» сформировало временный тренерский штаб на ближайшие матчи в КХЛ

«На ближайших матчах “Динамо” Крэйг Вудкрофт и его тренерский штаб не смогут присутствовать, так как находятся на самоизоляции как контакты первого уровня. В сегодняшней игре с “Сочи” руководить “зубрами” будет временный тренерский штаб, в который войдут Константин Кольцов (исполняющий обязанности главного тренера) и Дмитрий Астапенко, наставники “Динамо-Молодечно”. Отметим, что оба специалиста летом во время предсезонной подготовки работали вместе с динамовцами и хорошо знают систему игры, которую ставил Крэйг Вудкрофт и его штаб», — говорится в сообщении.