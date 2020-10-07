Четыре хоккеиста пополнили состав минского «Динамо»
Перед домашней серией состав минского «Динамо» пополнили несколько игроков, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Перед домашней серией состав минского «Динамо» пополнили несколько игроков, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Два нападающих вернулись из фарм-клубов: Александр Когалев из «Юности» и Игорь Мартынов из «Динамо-Молодечно». Когалев в шести матчах Экстралиги набрал 7 (3+4) очков. Мартынов в 10 встречах записал на свой счёт 9 (5+4) баллов. Также пробные контракты заключили два защитника: 30-летний Сергей Боголейша и 29-Евгений Ногачёв.
Боголейша сезон начал в солигорском «Шахтёре», в восьми матчах набрал 3 (0+3) очка. Ногачёв в семи матчах за «Юность» записал на свой счёт 3 (0+3) балла. Отметим, что Ногачёв уже играл за «Динамо» в пяти сезонах КХЛ, проведя в общей сложности 118 матчей в лиге и набрав 9 (3+6) очков.