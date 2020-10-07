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20:21 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл первый матч КХЛ на выезде после карантина

«Барыс» потерпел поражение от «Автомобилиста» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На второй минуте счет открыл Питер Холланд, удачно реализовывавший выход один на один с вратарем гостей Йони Ортио. Преимущество хозяев на шестой минуте закрепил Брукс Мэйсек. На 14-й Роман Старченко одну шайбу отыграл.

Во втором периоде «Барыс» играл в 5 на 3, но, увы, численным перевесом не воспользовался. Более того, на 36-й минуте Алексей Макеев отметился точным броском в ворота казахстанской команды.

Однако «Автомобилисту» не удалось обезопасить себя от нервной концовки, поскольку на 54-й минуте Якоб Лилья сократил разрыв в счете до минимума. Увы, в оставшееся время до финальной сирены гости не сумели перевести игру в овертайм. 2:3 — первое выездное поражение «Барыса» после выхода из карантина.

После этого матча «Барыс» с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как «Автомобилист», набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с «Северсталью» 10 октября в Нур-Султане.

Автомобилист
3:2
2:1, 1:0, 0:1
Барыс
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