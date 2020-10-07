«Барыс» проиграл первый матч КХЛ на выезде после карантина

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На второй минуте счет открыл Питер Холланд, удачно реализовывавший выход один на один с вратарем гостей Йони Ортио. Преимущество хозяев на шестой минуте закрепил Брукс Мэйсек. На 14-й Роман Старченко одну шайбу отыграл.

Во втором периоде «Барыс» играл в 5 на 3, но, увы, численным перевесом не воспользовался. Более того, на 36-й минуте Алексей Макеев отметился точным броском в ворота казахстанской команды.

Однако «Автомобилисту» не удалось обезопасить себя от нервной концовки, поскольку на 54-й минуте Якоб Лилья сократил разрыв в счете до минимума. Увы, в оставшееся время до финальной сирены гости не сумели перевести игру в овертайм. 2:3 — первое выездное поражение «Барыса» после выхода из карантина.

После этого матча «Барыс» с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как «Автомобилист», набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.