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20:46 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» нашел объяснение поражению от «Автомобилиста» и рассказал о кондициях игроков

Главный тренер хоккейного клуба «Барыс» Юрий Михайлис прокомментировал прошедшую игру с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

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— Сложная для нас игра была, не успевали за соперником, который на ходу сейчас. Тяжело пока нам найти игровой ритм после двухнедельного карантина. Благодарен ребятам, что не опустили руки и могли перевести матч в овертайм, было и желание, и характер, но не получилось, — сказал он.

— По игре лучше смотрелись, чем со СКА… Что скажете о Шестакове, который сыграл очень неплохо?

— Втягиваемся в игру. Аркадий здорово вписался, хорошо выглядел и по движению, и на вбрасывании.

— К какой игре «Барыс» наберет оптимальную форму?

— Я не ясновидящий, не могу так ответить. Мне кажется, в выездной серии после игры с «Северсталью» ребята найдут игровой ритм, наберут ту «физику», которой не хватило сегодня. Кажется, что команда сегодня здорово выглядела физически, но это не так. Нужно время ей, чтобы набрать полные кондиции.

— В этом сезоне «Барыс» проводит много силовых приемов, чего не было в предыдущие два года. Это ваше личное нововведение?

— Любой игрок нашей команды может сыграть в корпус. И современный хоккей диктует такие условия — нужно уметь играть не только клюшкой, но и корпусом, чтобы отобрать шайбу. Думаю, такое практикуется во всех командах.

Напомним, что встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

После этого матча «Барыс» с девятью очками остался на девятом месте в Восточной конференции, в то время как «Автомобилист», набрав 20 баллов, поднялся с четвертой строчки на вторую.

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с «Северсталью» 10 октября в Нур-Султане.

Автомобилист
3:2
2:1, 1:0, 0:1
Барыс
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