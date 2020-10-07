«Металлург» прервал девятиматчевую серию поражений против СКА в матчах КХЛ

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В составе магнитогорцев голами отметились Юхо Ламмикко (22-я минута), Егор Яковлев (29), Егор Коробкин (51) и Сергей Плотников (59). В составе СКА шайба на счету Йоонаса Кемппайнена (21). Защитник петербургской команды Ярослав Дыбленко провел 300-ю встречу в рамках КХЛ. Нападающий СКА Владислав Каменев провел первую игру за СКА после перехода из клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо», до этого форвард выступал только за «Металлург» в КХЛ.

Металлург (Магнитогорск) Все о команде

В основной состав СКА после выздоровления вернулись несколько игроков, ранее зараженные коронавирусной инфекцией. Обязанности главного тренера команды исполнял первый вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг.

СКА (Санкт-Петербург) Все о команде

«Металлург» смог прервать девятиматчевую безвыигрышную серию против СКА в матчах КХЛ. В последний раз магнитогорцы обыгрывали команду из Санкт-Петербурга во втором матче финала Кубка Гагарина 10 апреля 2017 года. В текущем сезоне «Металлург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 13 игр. СКА находится на второй позиции в Западной конференции, заработав 19 очков после 14 матчей.

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В следующем матче «Металлург» сыграет в Екатеринбурге против «Автомобилиста» 9 октября, в этот же день СКА проведет домашний матч против «Сочи».