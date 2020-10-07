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21:45 (мск), источник: ТАСС

«Металлург» прервал девятиматчевую серию поражений против СКА в матчах КХЛ

ТАСС, 7 октября. Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл петербургский СКА со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге в присутствии 6 678 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе магнитогорцев голами отметились Юхо Ламмикко (22-я минута), Егор Яковлев (29), Егор Коробкин (51) и Сергей Плотников (59). В составе СКА шайба на счету Йоонаса Кемппайнена (21). Защитник петербургской команды Ярослав Дыбленко провел 300-ю встречу в рамках КХЛ. Нападающий СКА Владислав Каменев провел первую игру за СКА после перехода из клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо», до этого форвард выступал только за «Металлург» в КХЛ.

Металлург (Магнитогорск)

В основной состав СКА после выздоровления вернулись несколько игроков, ранее зараженные коронавирусной инфекцией. Обязанности главного тренера команды исполнял первый вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг.

СКА (Санкт-Петербург)

«Металлург» смог прервать девятиматчевую безвыигрышную серию против СКА в матчах КХЛ. В последний раз магнитогорцы обыгрывали команду из Санкт-Петербурга во втором матче финала Кубка Гагарина 10 апреля 2017 года. В текущем сезоне «Металлург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 13 игр. СКА находится на второй позиции в Западной конференции, заработав 19 очков после 14 матчей.

Континентальная Хоккейная Лига

В следующем матче «Металлург» сыграет в Екатеринбурге против «Автомобилиста» 9 октября, в этот же день СКА проведет домашний матч против «Сочи».

В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл «Барыс» из Нур-Султана (3:2), а челябинский «Трактор» дома победил «Куньлунь» (4:2).

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СКА
1:4
0:0, 1:2, 0:2
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