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23:04 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» с поражения начало вторую серию домашних поединков. «Зубры» уступили ХК «Сочи» со счетом 1:2 (0:2, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В стартовые минуты матча минчане играли лучше, активнее и не раз угрожали воротам «леопардов». Однако первыми отличились гости. Игорь Руденков забросил свою вторую шайбу в сезоне, выведя вперед команду Александра Андриевского. На восьмой минуте минчане остались в меньшинстве, и игрокам «Сочи» понадобилось 10 секунд, чтобы удвоить разницу в счете благодаря расторопности Ере Карьялайнена, которому ассистировали Даниил Мироманов и Маркус Нильссон. После этого минчане продолжили атаковать в надежде изменить ситуацию, но до перерыва счет не изменился.

Во второй двадцатиминутке команды показали более ровный хоккей. Опасных моментов хватало как у одних, так и других ворот. Но шайба побывала в сетке лишь однажды. На 32-й минуте встречи Роб Клинкхаммер огорчил голкипера «леопардов», успешно завершив усилия Франсиса Паре и Шейна Принса при игре минчан в большинстве. После этого гола хозяева попытались развить успех, но безуспешно. Сочинцы опасно контратаковали, порой вынуждая игроков соперника нарушать правила.

В заключительной трети матча минчане продолжили играть в атакующий хоккей и несколько раз были близки к тому, чтобы отыграться. На 42-й минуте Егор Шарангович попал в штангу, а на 47-й минуте Владислав Колячонок заставил потрудиться голкипера гостей. Незадолго до сирены Доминик Фурх покинул место в воротах, вышел шестой полевой игрок. Начался последний штурм ворот «леопардов», но сравнять счет у минчан не получилось.

Следующий домашний матч «Динамо» сыграет 9 октября против китайского «Кунлуня». Матч на «Минск-Арене» начнется в 19.30 по минскому времени.

Динамо Мн
1:2
0:2, 1:0, 0:0
Сочи
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