«Амур» обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу «Амура», в составе которого шайбы забросили Александр Кузнецов (18-я минута), Никита Камалов (59) и Валентин Пьянов (60). У «Северстали» отличился Даниил Вовченко (45).
В следующем матче «Амур» 12 октября сыграет в гостях с подмосковным «Витязем», «Северсталь» 10 октября в