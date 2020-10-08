«Амур» обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу «Амура», в составе которого шайбы забросили Александр Кузнецов (18-я минута), Никита Камалов (59) и Валентин Пьянов (60). У «Северстали» отличился Даниил Вовченко (45).