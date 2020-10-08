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15:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хабаровский «Амур» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу «Амура», в составе которого шайбы забросили Александр Кузнецов (18-я минута), Никита Камалов (59) и Валентин Пьянов (60). У «Северстали» отличился Даниил Вовченко (45).

В следующем матче «Амур» 12 октября сыграет в гостях с подмосковным «Витязем», «Северсталь» 10 октября в Нур-Султане встретится с «Барысом».

Амур
3:1
1:0, 0:0, 2:1
Северсталь
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