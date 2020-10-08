Тренерский штаб «Ак Барса» пропустит матч КХЛ из-за подозрения на COVID
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов вместе с помощниками по штабу пропустит матч против подмосковного «Витязя»
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов вместе с помощниками по штабу пропустит матч против подмосковного «Витязя»
Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в четверг в Подольске.
«Тренер вместе с помощниками пропустит игру