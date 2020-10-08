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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренерский штаб «Ак Барса» пропустит матч КХЛ из-за подозрения на COVID

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов вместе с помощниками по штабу пропустит матч против подмосковного «Витязя» из-за подозрения на коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет в четверг в Подольске.

«Тренер вместе с помощниками пропустит игру из-за сомнительных результатов (теста на коронавирус). Что касается следующих тестов, пока новостей нет», — заявили в пресс-службе.

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