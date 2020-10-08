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22:14 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл в овертайме «Спартак» в матче КХЛ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» победил московский «Спартак» в овертайме со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 2 975 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбу забросил Мартин Бакош (42-я минута). У гостей отличились Егор Коршков (52) и Атте Охтамаа (63). Место в воротах столичной команды занял 24-летний Александр Трушков. В первом очном матче в текущем сезоне «Локомотив» победил дома московскую команду со счетом 7:2, встреча прошла 3 сентября.

Матч посетил нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Спартак (Москва)

В турнирной таблице «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 15 очков в 12 матчах. «Спартак» идет девятым с 10 очками в 13 играх. В следующем матче красно-белые 12 октября примут пекинский «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив» 10 октября дома сыграет с московским «Динамо».

Континентальная Хоккейная Лига

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома переиграл череповецкую «Северсталь» (3:1), уфимский «Салават Юлаев» на своей арене в серии буллитов победил новосибирскую «Сибирь» (4:3).

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