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14:19 (мск), источник: ТАСС

Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Сочи»

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера команды в предстоящем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи». Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск.

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СКА (Санкт-Петербург)

Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3, по буллитам). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. 7 октября в игре с «Металлургом» (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Континентальная Хоккейная Лига

Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.

Петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 19 очков после 14 игр.

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