Роман Ротенберг будет исполнять обязанности главного тренера СКА в матче с «Сочи»
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый
Встреча пройдет в
Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3, по буллитам). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. 7 октября в игре с «Металлургом» (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба.
Петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 19 очков после 14 игр.