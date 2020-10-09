«Роснефть» возобновила финансирование «Салавата Юлаева»

Ранее появилась информация, что «Роснефть» снизила поддержку Фонда социальных целевых программ, из средств которого в том числе осуществляется финансирование хоккейного клуба.



«Все вопросы решены. Финансирование со 2 октября открыто. Дело в том, что были сложные организационные моменты, связанные с директивами, к тому же “Роснефть” в силу внешних обстоятельств оказалась в не самом хорошем положении. Но сейчас мы обо всём договорились. Переживать не о чем. Да, мы изыскивали резервы в бюджете, но в том, что “Роснефть” нас поддержит, у меня не было сомнений», — приводит слова Хабирова «Комсомольская правда — Уфа».