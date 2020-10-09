Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Кунлунь» в матче чемпионата КХЛ

В первой половине стартового периода игра проходила практически без пауз. Команды действовали на встречных курсах, постоянно беспокоя вратарей соперников. Однако ближе к перерыву «Кунлунь» активизировался и прижал минчан к их воротам. Впрочем, точности в завершении атак игрокам китайской команды явно не хватало.

Во второй трети поединка активная игра продолжилась. Небольшое преимущество было за минчанами. В итоге на 27-й минуте матча Владислав Еременко открыл счет, забросив свою первую шайбу в сезоне. В конце периода китайская команда провела несколько опасных атак, но выровнять ситуацию на площадке «краснозвездные» не смогли.

Третий период начался с опасной атаки минчан, но против Франсиса Паре нарушили правила, и судьи назначили буллит. Увы, Александр Когалев этой возможностью отличиться не воспользовался. Большинство «зубры» также не использовали. Впрочем, неудача не смутила минчан, которые продолжили планомерное давление на ворота соперников, перешедших на игру вторым номером.

На 48-й минуте матча динамовцам удалась острая атака, после которой шайба оказалась в сетке. Судьи взяли время для видеоповтора и решили, что гол засчитывать не стоит, так как Егор Шарангович сыграл ногой.

Ближе к концу встречи белорусская команда отодвинула игру от своих ворот, стараясь играть в прессинг и давление. От опасных моментов в исполнении хоккеистов «Кунлуня» это не избавило, однако начеку был вратарь минчан Дэнни Тэйлор. Когда был бессилен голкипер, на выручку приходила перекладина ворот. За мгновение до сирены Игорь Мартынов забросил вторую шайбу «зубров», поразив пустые ворота.