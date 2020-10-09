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22:19 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Романа Ротенберга

ТАСС, 9 октября. Петербургский СКА на своей площадке со счетом 4:3 переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Яков Тренин (вторая минута), Антон Бурдасов (24), Линдей Вей (47) и Евгений Кетов (50), у проигравших отличились Сергей Шмелев (41), Даниил Огирчук (59) и Мальте Стрёмвалль (59). Тренин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл», за петербургскую команду он играет на правах аренды с 28 сентября. Тренин впервые набрал очки в составе СКА.

СКА (Санкт-Петербург)

Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг исполнял обязанности главного тренера команды в матче, под его руководством команда одержала первую победу. Ротенберг исполнял обязанности главного тренера 25 сентября в матче с «Ак Барсом» (2:3, по буллитам). После этого СКА провел три матча на выезде под руководством тренера «СКА-1946» Льва Бердичевского. 7 октября в игре с «Металлургом» (1:4) Ротенберг вернулся на скамейку в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 15 матчах 21 очко, «Сочи» идет на десятой строчке, набрав в 12 играх девять очков.

Континентальная Хоккейная Лига

В следующем матче петербургская команда примет московское «Динамо» 12 октября, «Сочи» в этот же день дома встретится с омским «Авангардом».

В другом матче игрового дня магнитогорский «Металлург» в гостях в серии буллитов победил екатеринбургский «Автомобилист», основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Хельсинкский «Йокерит» дома победил рижское «Динамо» (4:1). Минское «Динамо» дома обыграло пекинский «Куньлунь» (2:0).

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СКА
4:3
1:0, 1:0, 2:3
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