СКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Романа Ротенберга
ТАСС, 9 октября. Петербургский СКА на своей площадке со счетом 4:3 переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 9 октября. Петербургский СКА на своей площадке со счетом 4:3 переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Яков Тренин (вторая минута), Антон Бурдасов (24), Линдей Вей (47) и Евгений Кетов (50), у проигравших отличились Сергей Шмелев (41), Даниил Огирчук (59) и Мальте Стрёмвалль (59). Тренин выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл», за петербургскую команду он играет на правах аренды с 28 сентября. Тренин впервые набрал очки в составе СКА.
Первый
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 15 матчах 21 очко, «Сочи» идет на десятой строчке, набрав в 12 играх девять очков.
В следующем матче петербургская команда примет московское «Динамо» 12 октября, «Сочи» в этот же день дома встретится с омским «Авангардом».
В другом матче игрового дня магнитогорский «Металлург» в гостях в серии буллитов победил екатеринбургский «Автомобилист», основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Хельсинкский «Йокерит» дома победил рижское «Динамо» (4:1). Минское «Динамо» дома обыграло пекинский «Куньлунь» (2:0).