Вратарь минского «Динамо» Тейлор совершил невероятный сейв, вытащив шайбу из пустых ворот

На 44-й минуте минчане остались в меньшинство — за подножку был удалён защитник Владислав Ерёменко. На исходе первой минуты большинства Кейси Уэллман нанёс бросок по воротам белорусской команды. Шайба прошла мимо штанги, но после удара о бортик вылетела на пятачок. Итан Верек подоспел на отскок, бросив в упор, но Тейлор, уже лёжа, ловушкой смог остановить шайбу.