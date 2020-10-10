«Барыс» проиграл «Северстали» в матче с шайбой на 27-й секунде

ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:3.

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Провальным для казахстанской команды получился первый период. Гости открыли счет уже через 27 секунд после стартового вбрасывания, причем в равенстве. Ворота Йони Ортио поразил Игорь Гераськин.

Прошло менее трех минут и Адам Лишка увеличил отрыв гостей. А в середине первого периода он оформил дубль и сделал счет 3:0 в пользу «Северстали».

Барыс (Нур-Султан) Все о команде

После перерыва «Барыс» почти совершил камбэк, забросив всего за минуту две шайбы. Сначала на 31-й отличился Егор Петухов, которому ассистировали Алихан Асетов и Виктор Сведберг. А на 32-й с передачи Джесси Блэкера и Никиты Михайлиса шайбу забросил Кертис Волк.

В третьем периоде у хозяев был шанс переломить ход встречи, но они им не воспользовались.

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