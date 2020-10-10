«Барыс» проиграл «Северстали» в матче с шайбой на 27-й секунде
Команды встречались в
Команды встречались в
ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в
Провальным для казахстанской команды получился первый период. Гости открыли счет уже через 27 секунд после стартового вбрасывания, причем в равенстве. Ворота Йони Ортио поразил Игорь Гераськин.
Прошло менее трех минут и Адам Лишка увеличил отрыв гостей. А в середине первого периода он оформил дубль и сделал счет 3:0 в пользу «Северстали».
После перерыва «Барыс» почти совершил камбэк, забросив всего за минуту две шайбы. Сначала на 31-й отличился Егор Петухов, которому ассистировали Алихан Асетов и Виктор Сведберг. А на 32-й с передачи Джесси Блэкера и Никиты Михайлиса шайбу забросил Кертис Волк.
В третьем периоде у хозяев был шанс переломить ход встречи, но они им не воспользовались.
Следующий матч «Барыс» проведет 12 октября в Уфе против «Салавата Юлаева».