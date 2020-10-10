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16:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Физически мы были сильнее». Тренер «Северстали» разобрал победу над «Барысом» в матче КХЛ

Он рассказал об установке на эту игру.
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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер череповецкой «Северстали» отметил, что его хоккеисты выполнили установку в матче против «Барыса». По словам Андрея Разина, его команда была сильнее физически.

«Немножко провалили второй период. Хотели бы сыграть его получше. А так игру контролировали. Много играли в чужой зоне. Физически мы были сегодня сильнее соперника.

Соперник очень опасен в позиционных атаках. Мы это разбирали. Поэтому попросили ребят побольше играть в чужой зоне, и они выполнили", — сказал Разин после матча в эфире телеканала Qazsport.

Напомним, встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, которые первую шайбу забросили уже на 27-й секунде.

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