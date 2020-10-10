ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя игра в Уфе завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Шайбы в составе ЦСКА забросили Богдан Киселевич (10-я минута), Сергей Андронов (28), Марио Кемпе (38) и Артем Сергеев (49). У «Салавата» отличились Филип Ларсен (18) и Михаил Воробьев (31).
ЦСКА выиграл седьмую встречу подряд и следующий матч проведет 12 октября на выезде против магнитогорского «Металлурга». «Салават Юлаев» в этот же день примет «Барыс» из