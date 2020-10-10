«Авангард» обыграл «Сибирь», Бобков провел первый в сезоне матч «на ноль»

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рид Буше (на 6-й минуте), Сергей Шумаков (7, 60) и Корбэн Найт (44).

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел первый в сезоне матч «на ноль». Голкипер Алексей Красиков сменил Антона Красоткина в воротах «Сибири» на седьмой минуте после второй пропущенной шайбы.

Нападающий «Авангарда» Буше провел первый матч с 22 сентября. Лучший бомбардир омичей Сергей Толчинский, отметившийся в игре двумя результативными передачами, набрал очки в седьмой игре подряд. Ранее в этом сезоне «Авангард» уже обыгрывал «Сибирь» в Балашихе (1:0).