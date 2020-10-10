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21:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» обыграл «Сибирь», Бобков провел первый в сезоне матч «на ноль»

БАЛАШИХА (Московская область), 10 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Омский «Авангард» одержал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ, для новосибирцев поражение стало третьим подряд.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рид Буше (на 6-й минуте), Сергей Шумаков (7, 60) и Корбэн Найт (44).

Вратарь «Авангарда» Игорь Бобков провел первый в сезоне матч «на ноль». Голкипер Алексей Красиков сменил Антона Красоткина в воротах «Сибири» на седьмой минуте после второй пропущенной шайбы.

Нападающий «Авангарда» Буше провел первый матч с 22 сентября. Лучший бомбардир омичей Сергей Толчинский, отметившийся в игре двумя результативными передачами, набрал очки в седьмой игре подряд. Ранее в этом сезоне «Авангард» уже обыгрывал «Сибирь» в Балашихе (1:0).

«Авангард» следующий матч проведет 12 октября на выезде против «Сочи», «Сибирь» в тот же день сыграет в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

Авангард
4:0
2:0, 0:0, 2:0
Сибирь
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