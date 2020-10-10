«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0). Победу хозяевам принес Павел Порядин, отличившийся на первой минуте овертайма, в основное время шайбы забросили Владимир Галузин (25-я минута) и Марат Хайруллин (35). У гостей отличились Александр Бурмистров (26) и Стефан Да Коста (30) с передачи Джастина Азеведо, набравшего свое 350-е очко в КХЛ.