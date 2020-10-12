«Барыс» на выезде отыгрался с 0:2 и победил в овертайме «Салават Юлаев» в КХЛ

В первом периоде преимуществом владели хозяева площадки, но реализовать его в голы они не сумели.

Но во втором периоде голы пришли — сначала точным броском отметился Шакир Мухамадуллин, затем Александр Алексеев удвоил преимущество башкирского клуба. К этому моменту у «Барыса» получил удаление до конца игры Никита Михайлис — за удар по ноге соперника.

Перед третьим отрезком игры «Салават» вел со счетом 2:0. В третьем гостям удалось не только сравнять счет, но и отыграться. Сначала с передачи Дмитрия Гренца забил Максим Мусоров, а на 49-й минуте счет сравнял Даррен Диц.

В основное время определить победителя не удалось. А вот в овертайме первая же атака гостей закончилась голом — в большинстве Роман Старченко забросил победную шайбу для «Барыса».