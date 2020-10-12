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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Команда воодушевилась». Тренер «Барыса» — о победе над «Салаватом», удалении Михайлиса и карантине

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после волевой победы в матче с «Салаватом Юлаевым» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о ключевом моменте в игре и проблемах после двухнедельного карантина, передает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанская команда отыгралась со счета 0:2, прервав серию поражений из двух матчей.

— В третьем периоде мы показали, что можем играть и выигрывать, — рассказал Михайлис.

— Как вы оцениваете удаление Никиты Михайлиса? Что случилось? Что-то с психологией? И сказалось ли это удаление больше в плюс или в минус? Пошли перестановки в звеньях и они сработали.

— Значит они в плюс сыграли. А психология это или нет, надо разбираться. Надо посмотреть видео и сказать, какое было нарушение. Скорее всего, там был удар по ноге, но в следующей смене Хартикайнен вышел и играл спокойненько. Не болезненно, без травмы, самое главное.

Перестановки пошли на пользу. Команда взбодрилась. Команда воодушевилась и начала играть на атаку. Больше играть в зоне соперника, контролируя шайбу. В третьем периоде мы навязали борьбу на «пятаке» соперника и это привело к успеху.

— «Барыс» неуверенно начал, а потом стал агрессивнее в атаке и бросать начал. Почему так начать не могли?

— Мы были на двухнедельном карантине. Это четвертая игра. Сыграли очень осторожно и у нас моментов практически не было в первых четырех играх. В пятой-шестой игре команда выглядела прилично и показывала тот хоккей, который должна была. А потом мы ушли на двухнедельный карантин и ситуация повторяется. Тяжело входить и набирать игровой ритм.

Добавим, что следующий матч «Барыс» снова сыграет на выезде — 14 октября против московского «Спартака». После десяти встреч казахстанская команда занимает девятое место с 11 очками.

Салават Юлаев
2:3ОТ
0:0, 2:0, 0:2
Барыс
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