«Команда воодушевилась». Тренер «Барыса» — о победе над «Салаватом», удалении Михайлиса и карантине

Казахстанская команда отыгралась со счета 0:2, прервав серию поражений из двух матчей.

— В третьем периоде мы показали, что можем играть и выигрывать, — рассказал Михайлис.

— Как вы оцениваете удаление Никиты Михайлиса? Что случилось? Что-то с психологией? И сказалось ли это удаление больше в плюс или в минус? Пошли перестановки в звеньях и они сработали.

— Значит они в плюс сыграли. А психология это или нет, надо разбираться. Надо посмотреть видео и сказать, какое было нарушение. Скорее всего, там был удар по ноге, но в следующей смене Хартикайнен вышел и играл спокойненько. Не болезненно, без травмы, самое главное.

Перестановки пошли на пользу. Команда взбодрилась. Команда воодушевилась и начала играть на атаку. Больше играть в зоне соперника, контролируя шайбу. В третьем периоде мы навязали борьбу на «пятаке» соперника и это привело к успеху.

— «Барыс» неуверенно начал, а потом стал агрессивнее в атаке и бросать начал. Почему так начать не могли?

— Мы были на двухнедельном карантине. Это четвертая игра. Сыграли очень осторожно и у нас моментов практически не было в первых четырех играх. В пятой-шестой игре команда выглядела прилично и показывала тот хоккей, который должна была. А потом мы ушли на двухнедельный карантин и ситуация повторяется. Тяжело входить и набирать игровой ритм.