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20:17 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА уступил «Металлургу» и прервал победную серию из семи матчей в КХЛ

ТАСС, 12 октября. Магнитогорский «Металлург» победил московский ЦСКА со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Арене-Металлург» в присутствии 2 280 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

У хозяев шайбы забросили Андрей Чибисов (6-я минута), Егор Мартынов (7), Андрей Нестрашил (16), Егор Яковлев (24), Максим Карпов (30) и Семен Кошелев (60). В составе гостей отличились Павел Карнаухов (7), Марио Кемпе (22), Андрей Локтионов (27) и Максим Мамин (45).

ЦСКА (Москва)

«Металлург» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 4:2 в первом очном матче в текущем сезоне. Магнитогорский клуб обыграл ЦСКА на домашнем льду впервые с сезона-2016/17. ЦСКА прервал семиматчевую победную серию и уступил третий раз в сезоне.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 15 матчах. «Металлург» идет третьим на Востоке с 22 очками в 15 играх.

Металлург (Магнитогорск)

В следующем матче московский клуб сыграет на выезде с хельсинкским «Йокеритом» 14 октября, «Металлург» в тот же день примет омский «Авангард».

Ранее в понедельник уфимский «Салават Юлаев» в овертайме проиграл «Барысу» из Нур-Султана (2:3).

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Металлург Мг
6:4
3:1, 2:2, 1:1
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