ЦСКА уступил «Металлургу» и прервал победную серию из семи матчей в КХЛ

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У хозяев шайбы забросили Андрей Чибисов (6-я минута), Егор Мартынов (7), Андрей Нестрашил (16), Егор Яковлев (24), Максим Карпов (30) и Семен Кошелев (60). В составе гостей отличились Павел Карнаухов (7), Марио Кемпе (22), Андрей Локтионов (27) и Максим Мамин (45).

ЦСКА (Москва) Все о команде

«Металлург» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 4:2 в первом очном матче в текущем сезоне. Магнитогорский клуб обыграл ЦСКА на домашнем льду впервые с сезона-2016/17. ЦСКА прервал семиматчевую победную серию и уступил третий раз в сезоне.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 15 матчах. «Металлург» идет третьим на Востоке с 22 очками в 15 играх.

Металлург (Магнитогорск) Все о команде

В следующем матче московский клуб сыграет на выезде с хельсинкским «Йокеритом» 14 октября, «Металлург» в тот же день примет омский «Авангард».