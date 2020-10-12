ЦСКА уступил «Металлургу» и прервал победную серию из семи матчей в КХЛ

У хозяев шайбы забросили Андрей Чибисов (6-я минута), Егор Мартынов (7), Андрей Нестрашил (16), Егор Яковлев (24), Максим Карпов (30) и Семен Кошелев (60). В составе гостей отличились Павел Карнаухов (7), Марио Кемпе (22), Андрей Локтионов (27) и Максим Мамин (45).
«Металлург» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 4:2 в первом очном матче в текущем сезоне. Магнитогорский клуб обыграл ЦСКА на домашнем льду впервые с сезона-2016/17. ЦСКА прервал семиматчевую победную серию и уступил третий раз в сезоне.
В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 15 матчах. «Металлург» идет третьим на Востоке с 22 очками в 15 играх.
В следующем матче московский клуб сыграет на выезде с хельсинкским «Йокеритом» 14 октября, «Металлург» в тот же день примет омский «Авангард».
Ранее в понедельник уфимский «Салават Юлаев» в овертайме проиграл «Барысу» из Нур-Султана (2:3).