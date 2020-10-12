Главный тренер «Динамо» Крикунов успешно перенес операцию
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов успешно перенес операцию, сообщается в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов успешно перенес операцию, сообщается в
Ранее в понедельник генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА
«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, — сказал Кровопусков. — Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в
Встреча СКА — «Динамо» начнется в