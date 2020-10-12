Главный тренер «Динамо» Крикунов успешно перенес операцию

Ранее в понедельник генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА из-за болезни. После прилета в Санкт-Петербург 70-летний специалист почувствовал недомогание. По результатам первичного обследования у Крикунова был диагностирован острый аппендицит.

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, — сказал Кровопусков. — Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик».