Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Амур
02
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА
ХК Динамо
22
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо НН
Сибирь
32
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Локомотив
24
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
ЦСКА
64
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Крикунов успешно перенес операцию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов успешно перенес операцию, сообщается в Telegram-канале хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в понедельник генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА из-за болезни. После прилета в Санкт-Петербург 70-летний специалист почувствовал недомогание. По результатам первичного обследования у Крикунова был диагностирован острый аппендицит.

Динамо (Москва)

«После дополнительного медицинского обследования было принято решение о немедленной операции, — сказал Кровопусков. — Могу сообщить, что сама операция прошла успешно и без осложнений. Владимир Васильевич на несколько дней задержится в клинике в Санкт-Петербурге, после чего вернется в Москву и присоединится к команде. Еще раз хочу пожелать Владимиру Крикунову скорейшего выздоровления и возвращения на тренерский мостик».

Встреча СКА — «Динамо» начнется в Санкт-Петербурге в 19:30.

Читайте также
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Два разных тайма. Сборные России и Турции сыграли вничью
Слуцкий объявил о начале строительства стадиона в Волгограде
Макгрегор похвастался покупкой яхты за три миллиона евро (фото)
ЦСКА уступил «Металлургу» и прервал победную серию из 7 матчей
Почти 70 человек арестованы после победы «Лейкерс» в финале НБА
СМИ: Защитник «Манчестер Юнайтед» может вернуться в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь