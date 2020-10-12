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22:03 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 октября. Московское «Динамо» в гостях со счетом 4:3 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (4-я минута), Даниил Тарасов (20), Вадим Шипачев (32) и Артем Волков (48), у проигравших отличились Василий Токранов (7), Владислав Каменев (9) и Яков Тренин (29).

Исполнял обязанности главного тренера СКА в этом матче вице-президент клуба Роман Ротенберг. Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов пропустил встречу в связи с острым аппендицитом, в понедельник он перенес операцию.

СКА (Санкт-Петербург)

СКА обыгрывал «Динамо» на своем льду последние четыре матча. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место набрав 18 очков в 15 матчах, СКА располагается на второй строчке, имея в активе 21 очко в 16 играх. В следующем матче петербургская команда 14 октября на выезде сыграет с «Сочи», клуб из Москвы 18 октября в гостях встретится с ЦСКА.

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