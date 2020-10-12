Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА в матче чемпионата КХЛ

Исполнял обязанности главного тренера СКА в этом матче вице-президент клуба Роман Ротенберг. Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов пропустил встречу в связи с острым аппендицитом, в понедельник он перенес операцию.

СКА обыгрывал «Динамо» на своем льду последние четыре матча. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место набрав 18 очков в 15 матчах, СКА располагается на второй строчке, имея в активе 21 очко в 16 играх. В следующем матче петербургская команда 14 октября на выезде сыграет с «Сочи», клуб из Москвы 18 октября в гостях встретится с ЦСКА.