Московское «Динамо» на выезде обыграло СКА в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 12 октября. Московское «Динамо» в гостях со счетом 4:3 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 12 октября. Московское «Динамо» в гостях со счетом 4:3 обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (4-я минута), Даниил Тарасов (20), Вадим Шипачев (32) и Артем Волков (48), у проигравших отличились Василий Токранов (7), Владислав Каменев (9) и Яков Тренин (29).
Исполнял обязанности главного тренера СКА в этом матче
СКА обыгрывал «Динамо» на своем льду последние четыре матча. В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает пятое место набрав 18 очков в 15 матчах, СКА располагается на второй строчке, имея в активе 21 очко в 16 играх. В следующем матче петербургская команда 14 октября на выезде сыграет с «Сочи», клуб из Москвы 18 октября в гостях встретится с ЦСКА.