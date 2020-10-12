«Спартак» обыграл «Куньлунь» и прервал серию поражений из трех матчей в КХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (5-я и 11-я минуты), Дмитрий Вишневский (10), Александр Никишин (22), Илья Зубов (28) и Михаил Юньков (60). У проигравших отличились Итан Уэрек (3), Джейсон Фрэм (33), Сэм Лофквист (51) и Лукас Локхарт (59). В составе китайской команды дебютный матч в КХЛ провел сын двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова Игорь Ларионов — младший.

Спартак (Москва) Все о команде

«Спартак» прервал серию из трех поражений и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 14 играх 12 очков. Пекинский клуб занимает последнее, 12-е место на Востоке, имея в активе 3 очка после 14 игр.

В следующем матче подопечные Олега Знарка примут «Барыс» из Нур-Султана 14 октября, пекинская команда днем позднее — уфимский «Салават Юлаев».

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