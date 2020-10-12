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22:16 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Куньлунь» и прервал серию поражений из трех матчей в КХЛ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (5-я и 11-я минуты), Дмитрий Вишневский (10), Александр Никишин (22), Илья Зубов (28) и Михаил Юньков (60). У проигравших отличились Итан Уэрек (3), Джейсон Фрэм (33), Сэм Лофквист (51) и Лукас Локхарт (59). В составе китайской команды дебютный матч в КХЛ провел сын двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова Игорь Ларионов — младший.

Спартак (Москва)

«Спартак» прервал серию из трех поражений и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 14 играх 12 очков. Пекинский клуб занимает последнее, 12-е место на Востоке, имея в активе 3 очка после 14 игр.

В следующем матче подопечные Олега Знарка примут «Барыс» из Нур-Султана 14 октября, пекинская команда днем позднее — уфимский «Салават Юлаев».

Континентальная Хоккейная Лига

Ранее в понедельник хельсинкский «Йокерит» дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:4, нижегородское «Торпедо» на своей арене обыграло новосибирскую «Сибирь» (3:2), подольский «Витязь» дома оказался сильнее хабаровского «Амура» (6:3), омский «Авангард» в гостях разгромил «Сочи» (7:2).

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Спартак
6:4
3:1, 2:1, 1:2
Куньлунь
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