«Спартак» обыграл «Куньлунь» и прервал серию поражений из трех матчей в КХЛ
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Илья Талалуев (5-я и 11-я минуты), Дмитрий Вишневский (10), Александр Никишин (22), Илья Зубов (28) и Михаил Юньков (60). У проигравших отличились Итан Уэрек (3), Джейсон Фрэм (33), Сэм Лофквист (51) и Лукас Локхарт (59). В составе китайской команды дебютный матч в КХЛ провел сын двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова Игорь Ларионов — младший.
«Спартак» прервал серию из трех поражений и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 14 играх 12 очков. Пекинский клуб занимает последнее, 12-е место на Востоке, имея в активе 3 очка после 14 игр.
В следующем матче подопечные Олега Знарка примут «Барыс» из
Ранее в понедельник хельсинкский «Йокерит» дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:4, нижегородское «Торпедо» на своей арене обыграло новосибирскую «Сибирь» (3:2), подольский «Витязь» дома оказался сильнее хабаровского «Амура» (6:3), омский «Авангард» в гостях разгромил «Сочи» (7:2).