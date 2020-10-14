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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Динамо» сообщили о состоянии главного тренера Крикунова

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов хорошо себя чувствует после перенесенной операции, сообщил генеральный директор хоккейного клуба Евгений Кровопусков.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Кровопусков сообщил, что Крикунов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с петербургским СКА из-за болезни. На следующий день стало известно, что специалист перенес операцию в клинике в Санкт-Петербурге.

«После операции в Санкт-Петербурге Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идет очень быстро. Мы держим руку на пульсе, постоянно общаемся с его лечащим врачом и с самим Владимиром Васильевичем. Спасибо игрокам и тренерскому штабу, которые поддержали наставника, обыграв в Санкт-Петербурге СКА. Знаю, что Крикунову это было очень приятно. В ближайшее время ждем возвращения главного тренера в Москву, он нужен команде. Рассчитываем, что Владимир Васильевич быстро сможет вернуться к работе, тем более что мы знаем, как он сам к этому стремится», — цитирует Кровопускова пресс-служба «Динамо».

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