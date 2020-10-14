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20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» «всухую» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Отличились Андрей Нестрашил (31-я минута), Харри Песонен (60) и Андрей Чибисов (60). Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин отразил 26 бросков и провел свой 70-й «сухой» матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Металлург» одержал пятую победу подряд. В предыдущих двух встречах команд в текущем сезоне дважды победил «Авангард».

Металлург Мг
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Авангард
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