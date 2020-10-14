«Металлург» «всухую» обыграл «Авангард» в матче КХЛ
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Отличились Андрей Нестрашил (31-я минута), Харри Песонен (60) и Андрей Чибисов (60). Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин отразил 26 бросков и провел свой 70-й «сухой» матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Металлург» одержал пятую победу подряд. В предыдущих двух встречах команд в текущем сезоне дважды победил «Авангард».