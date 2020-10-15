Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. КХЛ
14.10
Сочи
СКА
14
Хоккей. КХЛ
14.10
Спартак
Барыс
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
14.10
Витязь
Автомобилист
34
Хоккей. КХЛ
16.10
Металлург Мг
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евгений Ставровский назначен главным тренером «Сочи»

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Евгений Ставровский назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ставровский во вторник покинул череповецкую «Северсталь», где работал с 1996 года. С апреля Ставровский входил в «Северстали» в тренерский штаб Андрея Разина.

Пост главного тренера «Сочи» во вторник покинул Александр Андриевский, возглавлявший клуб с октября 2019 года.

 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
«Не получилось то, что хотели»: Семак — о трансферном окне
«Динамо» арендует бывшего защитника «Манчестер Юнайтед»
«Чемпионат»: Обладатель Кубка УЕФА подпишет контракт с «Уралом»
«Недобрали очки». Черчесов - о венграх и промежуточных итогах
Судья скандального матча «Спартака» назначен на игру РПЛ
У фигуристки Медведевой защемление нерва в позвоночнике
Тайсона заподозрили в том, что он был пьян во время интервью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь