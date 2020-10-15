Евгений Ставровский назначен главным тренером «Сочи»
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Евгений Ставровский назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Евгений Ставровский назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.
Ставровский во вторник покинул череповецкую «Северсталь», где работал с 1996 года. С апреля Ставровский входил в «Северстали» в тренерский штаб Андрея Разина.
Пост главного тренера «Сочи» во вторник покинул Александр Андриевский, возглавлявший клуб с октября 2019 года.