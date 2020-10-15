«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Салавата Юлаева» отличились Дмитрий Кугрышев (8-я минута), Данил Башкиров (9) и Тему Хартикайнен (41). У победителей шайбы забросили Хантер Шинкарук (22), Джейк Челиос (39), Дэнни Кристо (42), Лукас Локхарт (52) и Кори Кейн (60).

Хартикайнен побил клубный рекорд по количеству набранных очков в КХЛ (339), опередив по этому показателю Линуса Умарка. В состав команды после коронавирусной инфекции вернулся нападающий Маркус Грандлунд.

Салават Юлаев (Уфа) Все о команде

«Куньлунь» прервал шестиматчевую серию поражений в текущем сезоне КХЛ — фактически единственную победу до этого клуб одержал благодаря техническому поражению «Локомотива» из-за неявки на матч 22 сентября. Перед этим в составе ярославцев произошла вспышка коронавируса. Китайская команда добыла пятую победу из 15 матчей против клуба из столицы Башкортостана.

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После 18 матчей «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 21 очко. «Куньлунь» находится на последнем, 12-м месте с 5 очками в 15 играх. В следующем матче уфимцы 17 октября сыграют в гостях с омским «Авангардом», пекинский клуб 19 октября встретится дома с нижегородским «Торпедо».