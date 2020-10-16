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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи «Ак Барс» — «Барыс» будут посвящены сокращению популяции барсов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Хоккейные матчи между казанским «Ак Барсом» и казахстанским «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ будут посвящены проблеме сокращения популяции снежных барсов, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первая очная игра команд в сезоне КХЛ-2020/21 состоится в Казани 16 октября. 23 октября в Международный день снежного барса команды сыграют в Нур-Султане.

«Ак Барс» в сентябре стал участником программы спасения снежных барсов национального парка «Сайлюгемский» в Алтайском крае. «Барыс» сотрудничает с ПРООН Казахстан (Программа развития Организации Объединённых Наций в Казахстане) и в течение трёх лет проводит «День защиты снежного барса» на домашних матчах клуба.

«Сотрудничество двух клубов направлено на привлечение внимания к проблеме исчезающего вида и сбора средств для изучения популяции снежных барсов», — говорится в сообщении.

«Ак Барс» 16 октября на своей арене организует тематические активности, в частности, во время матча можно будет внести пожертвование заповеднику, на форму команд нанесут специальный шеврон, болельщики получат головные уборы в виде барсов. Клуб с помощью генерального спонсора предоставляет финансирование для регулярных антибраконьерских рейдов и обеспечивает национальный парк новыми фото- и видеоловушками для расширения границ мониторинга и изучения потенциальных мест обитания снежных барсов.

ПРООН при участии «Барыса» планирует применять спутниковые передатчики в виде ошейника для сбора информации об экологическом состоянии и путях миграции снежных барсов.

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