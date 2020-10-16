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22:31 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву» в матче чемпионата КХЛ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили ярославскому «Локомотиву» в матче седьмой игровой недели чемпионата КХЛ. Встреча на «Минск-Арене» завершилась в пользу подопечных Андрея Скабелки со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Впервые в истории выступления в КХЛ минский клуб вышел на матч без легионеров в составе. Кроме того, ростер «зубров» стал самым молодым за все сезоны, проведенные в Лиге. Средний возраст игроков, заявленных на матч, составил 22 года и 237 дней. Тем не менее команда Крэйга Вудкрофта на фоне соперников, в рядах которых хватало опытных игроков, в том числе и легионеров хорошего уровня, смотрелась более чем достойно.

«Зубры» два периода сдерживали атаки «железнодорожников», при этом не забывая угрожать воротам соперников, в которых достаточно уверенно себя чувствовал Эдвард Паскуале. Впрочем не только минчане, но и ярославцы реализовать свои опасные моменты не смогли.

Особенно жарко было у ворот Никиты Толопило, когда удаление до конца матча с правом замены через пять минут получил Егор Шарангович. Но защита «Динамо» сыграла хладнокровно и не допустила взятия своих ворот.

В третьем периоде команды продолжили играть в открытый хоккей. Минчане не раз угрожали воротам команды Андрея Скабелки, однако с точностью на завершающей стадии атак у них были проблемы. Как это часто бывает в таких случаях, соперники возможности забросить шайбу не упустили. За три с небольшим минуты до конца третьего периода игрок «Локо» Егор Коршков оказался расторопней защитников у ворот.

Заключительные минуты встречи прошли под аккомпанемент атак «зубров», которые сняли с игры вратаря, но счет так и не изменился. «Локомотив» одержал шестую победу подряд.

Следующим соперником минского «Динамо» станет московский «Спартак». Поединок на «Минск-Арене» состоится 18 октября.

Динамо Мн
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Локомотив
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