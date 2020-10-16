ЦСКА победил дома СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ

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Голами у победителей отметились Михаил Науменков (8-я минута) и Константин Окулов (38, 44). У СКА гол на счету Кирилла Марченко (17).

Обязанности главного тренера СКА исполняет первый вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг. Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба. Ротенберг провел пятый матч во главе команды (1 победа, 4 поражения). Марченко набирает очки на протяжении четырех встреч кряду (3 гола + 2 передачи).

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Эта победа стала 35-й для столичных армейцев над петербуржцами (43 победы) в рамках КХЛ. В предыдущем сезоне ЦСКА четырежды обыграл соперника и два раза потерпел поражение в регулярном чемпионате.

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