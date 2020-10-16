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22:28 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил дома СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ЦСКА обыграл на своей площадке петербургский СКА со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Голами у победителей отметились Михаил Науменков (8-я минута) и Константин Окулов (38, 44). У СКА гол на счету Кирилла Марченко (17).

Обязанности главного тренера СКА исполняет первый вице-президент и глава штаба клуба Роман Ротенберг. Главным тренером СКА является Валерий Брагин. Перестановки связаны со случаями заражения коронавирусом среди игроков и представителей тренерского штаба клуба. Ротенберг провел пятый матч во главе команды (1 победа, 4 поражения). Марченко набирает очки на протяжении четырех встреч кряду (3 гола + 2 передачи).

ЦСКА (Москва)

Эта победа стала 35-й для столичных армейцев над петербуржцами (43 победы) в рамках КХЛ. В предыдущем сезоне ЦСКА четырежды обыграл соперника и два раза потерпел поражение в регулярном чемпионате.

СКА (Санкт-Петербург)

ЦСКА закрепил лидерство в таблице Западной конференции: в активе команды Игоря Никитина 27 очков в 17 матчах. СКА с 23 очками в 18 встречах идет вторым. В следующем матче ЦСКА 18 октября примет московское «Динамо», петербуржцы на следующий день встретятся с подольским «Витязем».

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