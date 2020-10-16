«Барыс» победил одного из лидеров конференции в овертайме и выиграл третий матч подряд в КХЛ

Основное время встречи в Казани завершилось вничью 0:0, а вот в овертайме удача улыбнулась гостям — 1:0. Решающую шайбу забросил Роман Старченко, которому успешно ассистировал капитан команды Даррен Диц.

Стоит сказать, что в ходе матча команды не реализовали несколько хороших моментов. Более того, в первом периоде «Барыс» не реализовал большинство 5 на 3. Также не была засчитана шайба в ворота астанчан незадолго до перерыва — после видеопросмотра было определено, что шайба была заброшена ногой.

В свою очередь «Ак Барс» прибавил во втором периоде, но этот отрезок встречи великолепно провел голкипер астанчан Йони Ортио. В некоторых эпизодах он по-настоящему выручил одноклубников. Можно даже сказать, что благодаря финну казахстанский клуб дотерпел до овертайма, после чего повернул колесо фортуны в свою сторону.

Таким образом, «Барыс» одержал третью победу подряд в КХЛ, набрал 15 очков и поднялся с девятого места на восьмое в Восточной конференции. «Ак Барс» с 26 баллами остался на третьем месте на «Востоке», хотя до игры шел вровень по очкам с «Авангардом» и «Автомобилистом» (у всех было по 25).