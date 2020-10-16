«Барыс» победил одного из лидеров конференции в овертайме и выиграл третий матч подряд в КХЛ
«Ак Барс» на своем льду уступил «Барысу» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Ак Барс» на своем льду уступил «Барысу» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи в Казани завершилось вничью 0:0, а вот в овертайме удача улыбнулась гостям — 1:0. Решающую шайбу забросил Роман Старченко, которому успешно ассистировал капитан команды Даррен Диц.
Стоит сказать, что в ходе матча команды не реализовали несколько хороших моментов. Более того, в первом периоде «Барыс» не реализовал большинство 5 на 3. Также не была засчитана шайба в ворота астанчан незадолго до перерыва — после видеопросмотра было определено, что шайба была заброшена ногой.
В свою очередь «Ак Барс» прибавил во втором периоде, но этот отрезок встречи великолепно провел голкипер астанчан Йони Ортио. В некоторых эпизодах он
Таким образом, «Барыс» одержал третью победу подряд в КХЛ, набрал 15 очков и поднялся с девятого места на восьмое в Восточной конференции. «Ак Барс» с 26 баллами остался на третьем месте на «Востоке», хотя до игры шел вровень по очкам с «Авангардом» и «Автомобилистом» (у всех было по 25).
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