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22:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» победил одного из лидеров конференции в овертайме и выиграл третий матч подряд в КХЛ

«Ак Барс» на своем льду уступил «Барысу» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Основное время встречи в Казани завершилось вничью 0:0, а вот в овертайме удача улыбнулась гостям — 1:0. Решающую шайбу забросил Роман Старченко, которому успешно ассистировал капитан команды Даррен Диц.

Стоит сказать, что в ходе матча команды не реализовали несколько хороших моментов. Более того, в первом периоде «Барыс» не реализовал большинство 5 на 3. Также не была засчитана шайба в ворота астанчан незадолго до перерыва — после видеопросмотра было определено, что шайба была заброшена ногой.

В свою очередь «Ак Барс» прибавил во втором периоде, но этот отрезок встречи великолепно провел голкипер астанчан Йони Ортио. В некоторых эпизодах он по-настоящему выручил одноклубников. Можно даже сказать, что благодаря финну казахстанский клуб дотерпел до овертайма, после чего повернул колесо фортуны в свою сторону.

Таким образом, «Барыс» одержал третью победу подряд в КХЛ, набрал 15 очков и поднялся с девятого места на восьмое в Восточной конференции. «Ак Барс» с 26 баллами остался на третьем месте на «Востоке», хотя до игры шел вровень по очкам с «Авангардом» и «Автомобилистом» (у всех было по 25).

Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут с «Йокеритом» 21 октября в Нур-Султане.

Ак Барс
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0:0, 0:0, 0:0
Барыс
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