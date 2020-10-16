«Еще не осознал победу». Тренер «Барыса» — о матче с «Ак Барсом», «сухаре» Ортио и роли Даллмэна со Старченко

Основное время игры завершилось вничью (0:0), а в овертайме отличился Роман Старченко.

— Я благодарен команде за сегодняшний матч. Спасибо болельщикам, которые переживали за нас на трибуне и в Казахстане. Спасибо Ортио. Матч на ноль. Скажем так, команда была готова к тяжелой борьбе. Особенно это сказалось во втором периоде, когда соперник, команда «Ак Барс», нас закрыла в зоне. Около двух минут мы не могли поменяться. На характере мы выстояли. Овертайм… Мастерство Даллмэна (Дица — прим. ред.) и Старченко решили исход матча, — поделился Михайлис.

— Осознанно во втором и третьем периодах прижались к воротам?

— У команды «Ак Барс» ближняя лавочка, у нас — дальняя. Если посмотреть на всю игру, то соперник быстро меняется. Это был переломный момент, где мы выстояли.

— Три игры на выезде и три победы в овертайме. Это стечение обстоятельств или делали ставку?

— Такой вопрос. Какое стечение обстоятельств. Команда вошла в игру. Команда физически готова. Играли на характере. Дисциплину подтянули. Больше думает, больше владеет шайбой.

— Шесть очков из шести возможных. В этой игре появился Кирилл Панюков и имел несколько хороших моментов. Отразится ли это на его появлениях в первой команде?

— Достаточно хорошо выглядел. Было у него несколько моментов и он мог забить. С такой игрой он будет в основном составе.

— Все ли хорошо у Антона Сагадеева?

— Скорее всего, дома уже узнаем, когда приедем.

— «Барыс» с 2014 года не побеждал «Ак Барс».

— Конечно, приятно. Просто сейчас такая усталость. Напряженный матч. Я еще толком не осознал, наверное.

— Виделль спас «сухарь» Ортио. Передадите Йони, что он проставиться должен?

— Обязательно.

— У некоторых нападающих нет голов. Например, Мэтт Фрэттин.

— Он готов. Мы знаем уровень его мастерства. Думаю, в ближайших играх он забьет и все наладится.

— Игра в большинстве пока не удается, а вот три на три прекрасно играют.

— Конечно, мы дорабатываем. На первое «пять на три» выходили в одном сочетании, где-то не пошло. Будем что-то еще пробовать. В ближайшее время мы подтянем это.