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16 октября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Некоторые удаления сегодня вызывают интерес. Необычные решения судей

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (0:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Получилась тяжёлая игра. У нас было очень много молодых ребят, им было сложно из-за отсутствия сыгранности. Но хочу отметить наш характер, мы дрались до конца, ребята выложились полностью. Мы играли с командой, у которой был полный состав. У нас была только четверть основного состава. Обидно получать такую шайбу: сутолока — и гол. Такая была игра, с этим ничего не поделаешь. Мы свои моменты не реализовали, в отличие от «Локомотива». Я очень доволен своими ребятами, они показали, на что способны.

Дебют в КХЛ Игоря Ревенко и Виталия Пинчука? Парни хорошо влились в состав, хорошо себя проявили. Для Пинчука это большой шаг в карьере — попробовать себя в Континентальной хоккейной лиге. Мы знали, что у него получится. Ревенко — очень умный игрок, профессионал. Мы понимали, что он сможет помочь команде.

Толопило провёл отличный матч, он держал нас в игре. Я очень рад его выступлению. Никита может быть доволен своей игрой.. Меньшинство — процесс, который нам ещё предстоит изучить. Но сегодня ребята действовали отлично, блокировали все броски, не давали пройти нашу синюю линию. Я более чем доволен игрой молодых ребят.

Некоторые удаления сегодня вызывают интерес. Необычные решения судей. Но хоккей — игра, на которую все смотрят по-разному. Часть удалений была от неуверенности наших молодых ребят.

Кто и когда из отсутствующих игроков вернётся в состав — это очень индивидуально. Мы разработали индивидуальные планы для каждого из заболевших хоккеистов, привезли им домой велосипеды и гантели, чтобы ребята поддерживали себя в форме. Самое важное — мы должны просто ждать и смотреть на ситуацию", — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

Динамо Мн
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Локомотив
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