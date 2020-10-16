Вудкрофт: Некоторые удаления сегодня вызывают интерес. Необычные решения судей
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (0:1).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (0:1).
«Получилась тяжёлая игра. У нас было очень много молодых ребят, им было сложно
Дебют в КХЛ Игоря Ревенко и Виталия Пинчука? Парни хорошо влились в состав, хорошо себя проявили. Для Пинчука это большой шаг в карьере — попробовать себя в Континентальной хоккейной лиге. Мы знали, что у него получится. Ревенко — очень умный игрок, профессионал. Мы понимали, что он сможет помочь команде.
Толопило провёл отличный матч, он держал нас в игре. Я очень рад его выступлению. Никита может быть доволен своей игрой.. Меньшинство — процесс, который нам ещё предстоит изучить. Но сегодня ребята действовали отлично, блокировали все броски, не давали пройти нашу синюю линию. Я более чем доволен игрой молодых ребят.
Некоторые удаления сегодня вызывают интерес. Необычные решения судей. Но хоккей — игра, на которую все смотрят
Кто и когда из отсутствующих игроков вернётся в состав — это очень индивидуально. Мы разработали индивидуальные планы для каждого из заболевших хоккеистов, привезли им домой велосипеды и гантели, чтобы ребята поддерживали себя в форме. Самое важное — мы должны просто ждать и смотреть на ситуацию", — приводит слова Вудкрофта